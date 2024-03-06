За поведением водителей на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» установят особый контроль

Трассу Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск будет патрулировать мобильный комплекс фотовидеофиксации. В время рабочей встречи специалисты ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» совместно с УГИБДД УМВД России по Тюменской области приняли решение передать мобильный комплекс фотовидеофиксации Кордон.Про - М в город Тобольск. Об этом сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

Главная цель работы комплексов – профилактика нарушений правил дорожного движения и сокращение количества дорожно-транспортных нарушений, а также уменьшение тяжести их последствий. Специалисты тобольского подотдела ГКУ ТО «УАД» прошли обучение и приступили к созданию специальной карты для работы комплекса в движении.

Теперь автомобиль с комплексом будет осуществлять фиксацию нарушений ПДД на автомобильной дороге Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск от Тобольска в сторону села Уват и до границы Тюменской области.

Эксперты уверены, что это решение позволит повысить дисциплину водителей и стабилизировать дорожно-транспортную обстановку на дорогах федерального и регионального значения в Тобольском и Уватском районах.

Напомним, с начала 2024 года пять комплексов фотовидеофиксации контролируют безопасность на тюменских дорогах.