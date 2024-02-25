В Тюменской области формируется сильное ИТ-сообщество

В Тюменской области за три года на 18 процнетов выросло число ИТ-компаний. По данным Минцифры РФ в регионе 797 организаций занимаются разработкой программного обеспечения, созданием баз данных, обработкой данных и т.д.

Увеличению числа ИТ-компаний способствуют государственные меры поддержки. Как сообщает департамент информатизации Тюменской области, до конца этого года будут действовать сниженные ставки по налогу на прибыль, ставка страховых взносов держится на уровне 7,6 % (ранее была 14 %). Для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса введена сниженная ставка по УСН – 1 %. Кроме того, государство поддерживает ИТ-проекты софинансированием – соотношение частного и государственного инвестирования 20 на 80, а не 50 на 50, как было ранее.

В Тюменской области налоговые льготы для ИТ-компаний действуют еще с 2017 года. Для региональных аккредитованных компаний ставка налога на имущество организаций составляет 0 %. Также применяется пониженная ставка налога, взимаемого в связи с применением УСН.

«Мы активно поддерживаем региональные ИТ-компании. И дело касается не только непосредственных финансовых и инфраструктурных льгот. Многим требует также помощь в консультировании по изменениям в законодательстве, по новым условиям аккредитаций и т.д. Чтобы поддерживать активный диалог, мы на постоянной основе собираемся с представителями отрасли для обсуждения актуальных вопросов, активно вовлекаем представителей компаний в перспективные проекты и мероприятия. Все это формирует в регионе сильное и профессиональное ИТ-сообщество», – отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.