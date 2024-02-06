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​Производство куриных яиц в Тюменской области выросло более чем в 2 раза

За год тюменские предприятия произвели 273 млн штук куриных яиц

​Производство куриных яиц в Тюменской области выросло более чем в 2 раза
Департамент АПК Тюменской области

На птицефабриках Тюменской области производство куриных яиц за 2023 год выросло в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом, составив более 1 миллиарда 273 миллионов штук.

По данным департамента АПК Тюменской области, поголовье птиц в хозяйствах региона на начало 2024 года составляло 11166,9 тыс. голов. По показателю яйценоскости кур-несушек область заняла первое место среди регионов РФ – в среднем каждая птица давала 344 яйца в год.

Производством яиц в Тюменской области занимаются две сельскохозяйственные организации – АО «Птицефабрика «Боровская» и ЗАО «Птицефабрика «Пышминская». На них тщательно следят соблюдением всех условий, влияющих на яйценоскость кур.

Как говорят специалисты, на яйценоскость влияет постоянный доступ птицы к чистой и свежей воде, оптимальная температура в курятнике, достаточное освещение. Одним из важнейших факторов, влияющих на высокую производительность яиц, является кормление несушек, поэтому их рацион должен содержать научно рассчитанное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Тюменские птицефабрики самостоятельно ведут полный цикл производства – от поля до прилавка. Чтобы не зависеть от качества стороннего корма, на полях выращивают необходимые культуры и занимаются производством комбикормов, при этом сельхозпредприятия имеют авторские разработки кормовых рационов.


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Сегодня в 18:43, просмотров: 95, комментариев: 0
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