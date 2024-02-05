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​На выставке «Россия» представляют лучшие практики тюменского здравоохранения

Тюменский Медицинский город представлен на выставке в Москве

​На выставке «Россия» представляют лучшие практики тюменского здравоохранения
Фото: admtyumen.ru

На Международной выставке-форуме «Россия» проходит День здоровья. В 75 павильоне организованы пленарные сессии, дискуссии, мастер-классы, ведущие специалисты по правильному питанию и здоровому образу жизни дают свои рекомендации, здесь же находится экспозиция, на которой представлены самые современные разработки в области медицины.

«Сегодня на каждом стенде представлены достижения отрасли регионов. Это компонента, которая касается каждого человека, каждого жителя нашей страны. Это и амбулаторно-поликлиническое звено, это и стационарная помощь, высокотехнологичная помощь. Это те разработки, которые сегодня продвигают наши регионы вперед. Это инновационные, фактически меняющие ландшафт медицины открытия», – сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на торжественном открытии Дня здоровья.

На стенде Тюменской области департамент здравоохранения региона представляет крупнейший медицинский кластер «Медицинский город». К медикам многопрофильного клинического медицинского центра обращаются не только тюменцы, но и пациенты из всех регионов России и более чем из 40 стран мира.

Посетив стенд региона, гости смогут принять участие в интерактивной игре по созданию рационального меню с использованием тюменских продуктов или посетить групповую сессию с психологом. Всем желающим специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут анкетирование на выявление факторов риска. Здесь же измерят артериальное давление, сатурацию легких, проведут обследование теле-ЭКГ и расскажут, как вести здоровый образ жизни.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 124, комментариев: 0
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