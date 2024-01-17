В Тюменской области определились с объемом предстоящей дорожной кампании

В Тюменской области за 2024 год в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние планируют привести 164 объекта. Общая протяженность отремонтированных дорог составит.

Как сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области, дорожные службы обновят48 участков региональных дорог,113 улиц в населённых пунктах Тюменского района, участки улиц Профсоюзная, Л. Толстого и Барнаульская в Тюмени.

В этом году также продолжится ремонт региональных мостов и путепроводов – будут отремонтированы два моста и два путепровода общей протяжённостью 584,29 пог. метра. В нормативное состояние приведут три объекта на Обходе г. Тюмени, один – в Аромашевском районе.

Напомним, в прошлом году благодаря нацпроекту в Тюменской области было отремонтировано 140 объектов общей протяжённостью более 203 км.Основной объём работ выполнен на дорогах региональной сети – в муниципальных районах отремонтировано более 148 км покрытия. Наиболее крупные объекты – в Армизонском, Аромашевском и Уватском районах. Проведены работы по ремонту 2 путепроводов: моста через р. Ишим по дороге «Ишим-Синицына» и основания путепровода через Транссиб на автомобильной дороге «Обход г. Тюмени».