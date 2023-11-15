Тюменский экспортный форум стартует 1 декабря

1 декабря в Тюменском Технопарке пройдет V Тюменский экспортный форум - 2023. Регистрация на масштабное мероприятие уже открыта. Как рассказали в Торгово-промышленной палате Тюменской области, ключевой темой мероприятия станет сотрудничество региона с Китаем и странами Африки.

На протяжении более тридцати лет Тюменский область плодотворно развивает торгово-экономическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой. В 2022 г. произошло двукратное увеличение товарооборота с Китаем.

Товарооборот со странами Африки по сравнению с 2021 годом вырос более чем на 30%. Экспорт увеличился в 3,4 раза. В 2023 году было открыто новое направление рынка Алжира в области поставок строительных и пиломатериалов.

Организаторы обещают, что участники ТЭФ-2023 узнают тенденции и перспективные направления сотрудничества с этими странами, меры поддержки и многое другое.

В рамках Тюменского форума планируют обсудить развитие экспорта тюменских компаний, организацию обратной связи от экспортеров, а также провести консультации экспертов. Программа форума включает проведение пленарного заседания, бизнес-диалогов в формате круглых столов, а также экспертные сессии и мастер-классы.

Напомним, ТЭФ – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, которая действует в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».