В Тюмени готовятся к форуму «Инфотех-2023»

В Тюмени прошла пресс-конференция, посвященная ключевым событиям предстоящего XVI Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех-2023».

В пресс-конференции приняли участие директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, основатель ГК «Анлим» и соорганизатор тематического форума «ИБ без границ» Максим Овсянников и директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях Владимир Барвинский.

Как сообщил Станислав Логинов, ключевыми событиями деловой программы этого года станут панельная дискуссия и стратегические сессии по направлениям. В них будут участвовать министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и крупнейших ИТ-компаний.

«Сессии будут посвящены проработке решений на базе ИИ в сферах образования, здравоохранения и безопасности. Лучшие из них могут использоваться для достижения целей Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года», – отметил глава департамента.

На площадке форума пройдут секции по импортозамещению и по проекту «Умный город». Впервые состоится секция по лучшим практикам построения региональных контакт-центров, где Тюменская область представит решения на базе ИИ, которые успешно используются в работе Центра телефонного обслуживания. Еще одним важным направлением мероприятия станет информационная безопасность.

В этом году на «Инфотех-2023» ожидается более трех тысяч участников из 40 субъектов РФ. Традиционно на выставке в тематической зоне «ИБ без границ» гостей ждут интерактивные мероприятия и развлекательные зоны.