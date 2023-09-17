В России оценили возможность введения масочного режима из-за коронавируса

Возобновлять масочный режим в России из-за эпидемии коронавируса не планируется: об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора, сообщая о сезонном росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Впрочем, как отмечают специалисты ведомства, в отдельных учреждениях могут быть введены ограничения локального характера — и то на непродолжительное время.

При этом рекомендация продолжать пользоваться антисептиками для рук остается в силе: личная профилактика помогает снизить риск заболеть, подчеркивают специалисты Роспотребнадзора.

Отметим, что число заражающихся коронавирусом в Югре растет: ранее представители окружного Роспотребнадзора отмечали, что за последние четыре недели их число выросло на 221 процент; впрочем, сегодня это значит, что COVID-19 диагностирован у сотни жителей округа.