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​Роспотребнадзор: маски не вернутся

В России оценили возможность введения масочного режима из-за коронавируса

​Роспотребнадзор: маски не вернутся
Фото: ru.freepik.com

Возобновлять масочный режим в России из-за эпидемии коронавируса не планируется: об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора, сообщая о сезонном росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Впрочем, как отмечают специалисты ведомства, в отдельных учреждениях могут быть введены ограничения локального характера — и то на непродолжительное время.

При этом рекомендация продолжать пользоваться антисептиками для рук остается в силе: личная профилактика помогает снизить риск заболеть, подчеркивают специалисты Роспотребнадзора.

Отметим, что число заражающихся коронавирусом в Югре растет: ранее представители окружного Роспотребнадзора отмечали, что за последние четыре недели их число выросло на 221 процент; впрочем, сегодня это значит, что COVID-19 диагностирован у сотни жителей округа.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 60, комментариев: 0
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