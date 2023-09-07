В Тюменской области растет число подростков, желающих подработать на каникулах

18 860 подростков по всей Тюменской области было трудоустроено за лето 2023 года. Об этом сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В развитии молодежного трудоустройства и создании перспективных карьерных возможностей для будущих специалистов важную роль играет кадровый центр «Работа России». Подростки смогли найти подходящие вакансии самостоятельно на портале «Работа России» или получив консультацию в Центре занятости населения.

Летом ребята получили возможность подработать в учреждениях бюджетной и внебюджетной сферы. По статистике, с каждым годом растет число подростков, желающих поработать и заработать на каникулах. За это время они привыкают к труду, становятся более ответственными, приобретают новые навыки и опыт общения в рабочем коллективе.

Так, 447 подростков из Нижнетавдинского муниципального района проделали большую работу на благо своего района. Четырнадцатилетняя школьница Надежда Зыкова получила свой первый трудовой опыт – летом она присоединилась к проекту по озеленению родного села и начала работать в отряде главы районной администрации.

Надежда поделилась своими впечатлениями: «С малого возраста я заметила, что летом подростки работают, и мне тоже хотелось не просто проводить время, а получить рабочий и социальный опыт, а также помочь родителям. И этим летом мне удалось осуществить это! Я поняла, что такое «трудовые будни», нашла новых друзей и смогла полностью самостоятельно подготовиться к школе, за что очень горжусь».