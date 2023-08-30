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​Новое оборудование Медицинского города позволит проводить малотравматичные операции

В тюменском Медгородке появилось новое оборудование для лечения рака шейки матки

​Новое оборудование Медицинского города позволит проводить малотравматичные операции
Фото: admtyumen.ru

В многопрофильном клиническом медицинском центре «Медицинский город» города Тюмени оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь больным с новообразованиями. Недавно в Медицинский город поступило новое операционное оборудование – лапароскопическая стойка Страйкер, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Специалисты отделения онкогинекологии выполняют малоинвазивные операции через небольшие проколы. Лапароскопическая стойка позволяет проводить оперативные вмешательства малотравматично, избегая больших разрезов.

Мария Кузьменко, заведующий отделением онкогинекологии Медицинского города отметила: «Такого рода хирургическое лечение мы выполняем пациенткам, поступившим в отделение по поводу рака тела матки и рака шейки матки. Лапароскопическая лимфодиссекция позволяет сократить восстановительный период и абсолютно не сказывается на дальнейшем негативном течении и распространении опухолевого заболевания».

Новое оборудование поможет врачам Медицинского города увеличить количество операций, выполняемых щадящим лапароскопическим способом. Таким образом, необходимую хирургическую медицинскую помощь смогут своевременно получить больше женщин.

Отметим, что развитие здравоохранения и модернизация оборудования медицинских учреждений региона – одна из приоритетных задач правительства Тюменской области.


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Сегодня в 18:19, просмотров: 83, комментариев: 0
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