В Тюменском районе запустили производство сублимированных пищевых продуктов

Использование региональных мер государственной поддержки помогает тюменским промышленным предприятиям проводить техническое перевооружение, благодаря чему они выпускают конкурентоспособную продукцию.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил об этом, подводя итоги рабочей поездки в Тюменский район, в ходе которой он посетил четыре предприятия. Два из них используют субсидирование из регионального бюджета для приобретения оборудования в лизинг.

Первый – завод металлических изделий «Орион» в селе Ембаево, являющийся лидером Тюменской области по производству кладочной сетки, арматурных каркасов и других металлических изделий, используемых в строительстве. Второй – Винзилинский завод керамических стеновых материалов, производящий лицевой и рядовой кирпич, а также другие строительные материалы.

Александр Моор заявил, что компенсация стоимости оплаченного лизинга оборудования – самая популярная из всех действующих в регионе мер финансовой поддержки бизнеса: «За последние 10 лет общая сумма выплаченных нами компенсаций за лизинговые платежи для промышленных предприятий составила порядка 2,5 миллиарда рублей, а для малого и среднего бизнеса – без малого 1 миллиард 700 миллионов рублей. С каждым годом количество желающих получить такую поддержку растет».

В индустриальном парке «Боровский» губернатор принял участие в открытии предприятия «Грин Лайф». Компания получила заем в размере 50 миллионов рублей от Инвестиционного агентства Тюменской области. Здесь планируют ежемесячно выпускать около 10 тонн сублимированных пищевых продуктов.

Александр Моор оценил и успешную работу молочного завода «Абсолют» в поселке Боровский. Предприятие обеспечивает молочной продукцией учреждения социальной сферы Тюмени и Тюменского района.

Глава региона отметил, что именно благодаря развитию экономики в Тюменском районе эффективно решаются социальные вопросы.