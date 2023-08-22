На площади 400-летия города Тюмени развернут стометровый триколор

В День Государственного флага Российской Федерации на площади 400-летия города Тюмени развернули стометровый триколор. Он является символом сильной и единой страны, государственности и идентичности, суверенитета и независимости, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага, прошли во всех муниципалитетах области. В столице региона состоялся автопробег с триколорами, организованный «Молодой гвардией». На Аллее молодоженов прошла акция «Под флагом Российским!», в которой приняли участие творческие коллективы ДЮЦ «Фортуна», состоится конкурс рисунков на асфальте «Моя Родина Россия» и викторина о Тюмени и области.

Танцы, музыка, концертные выступления и конкурсы ожидали жителей и гостей города на открытых площадках Тюмени. Мероприятия прошли на набережной Туры, в сквере Ветеранов, на площадках у ЦКиИ «Современник» и ДК «Поиск».

Развертывание стометрового российского флага – кульминация праздника. «С ним связана история нашего Отечества, великие подвиги предков и сегодняшних героев. Он свидетель ярких и знаковых достижений, радостей и побед. Государственный флаг объединяет всех нас, дарит надежду и отражает не только глубокое уважение к Родине и любовь к ней, но и вселяет гордость за Россию, веру в ее счастливое будущее»,– отметил глава региона Александр Моор.