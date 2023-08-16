Александр Моор принял участие в пленарном заседании форума «Диалог поколений»

В Тюменской области проходит межрегиональный форум «Диалог поколений». Мероприятие собрало участников со всех регионов Уральского федерального округа и Омской области. Пленарное заседание открыл губернатор Александр Моор.

«"Диалог поколений" — это один из масштабных партнерских проектов сообщества ветеранов и органов власти. Он реализуется в каждом муниципалитете Тюменской области с 2016 года. Ветераны-активисты ежегодно помогают более пяти тысячам семей с детьми, которые в такой поддержке и помощи нуждаются», — сказал глава региона.

Проект реализуется во всех районах и городах Тюменской области. За семь лет его реализации проведено более 60 тысяч социально значимых мероприятий, в которых приняли участие 18,4 тысячи детей и 46,7 тысячи семей с детьми.

«Основная задача форума — подведение итогов социального проекта «Диалог поколений» и обмен опытом работы региональных отделений Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», – отметили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.