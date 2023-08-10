В Тюменской области снизилось число безработных

Уровень напряженности на рынке труда в Тюменской области ниже средних показателей как по Уральскому федеральному округу, так и по России в целом. Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

«В 2023 году в региональную службу занятости населения обратились почти 32 тысячи 500 жителей Тюменской области, 24 тысячи из них нашли работу либо трудоустроены», – отметил он.

На сегодняшний день, по данным службы занятости, в Тюменской области зарегистрированы 2 500 безработных, это на 1 600 человек меньше, чем годом ранее. Численность безработных с начала 2023 года уменьшилась на 800 человек.

Более 25 тысяч вакансий заявили в кадровые службы тюменские предприятия. Почти половина из них – в производственных отраслях региональной экономики, предпринимательстве и сфере услуг.

Ранее сообщалось, что ситуация на региональном рынке труда стабильна, а показатели безработицы остаются на минимальных значениях. Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области составляет 0,4 процента. Как сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, благоприятная ситуация на рынке труда является результатом масштабной комплексной межведомственной и межотраслевой работы.