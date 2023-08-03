Количество новорожденных мальчиков в Сургуте увеличилось по сравнению с прошлым годом

С начала года в Сургутском центре охраны материнства и детства родилось 4576 малышей: 2182 мальчика и 2394 девочки, в том числе 3 тройни и 51 двойня, сообщает пресс-служба учреждения.

В июле 2023 года врачи приняли 731 ребенка: 386 мальчиков и 345 девочек. По сравнению, с июлем прошлого года, количество новорожденных мальчиков увеличилось.

Стоит отметить, что в июле в Центре родилась тройня. Малыши появились на свет недоношенными, но под присмотром специалистов и под опекой мамы меньше чем за месяц набрали вес, их выписали домой.