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Россияне считают зарплаты депутатов и футболистов неоправданно высокими

Большинство россиян считают зарплаты депутатов неоправданно высокими

Россияне считают зарплаты депутатов и футболистов неоправданно высокими
Фото: Госдума

Зарплаты депутатов, государственных служащих и чиновников россияне чаще всего считают неоправданно высокими. В список самых переоцененных профессий также вошли футболисты и блогеры, следует из опроса сервиса Superjob.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян из разных регионов. Им предложили ответить на вопросы, представителей какой профессии они считают самыми переоцененными на рынке труда и чьи зарплаты, как им кажется, неоправданно высоки, пишет ТАСС.

Большая часть респондентов (23%) назвала неоправданно высокими зарплаты депутатов и политиков, 13% — госслужащих и чиновников, 11% — менеджеров, 9% — директоров и руководителей, а 6% — сотрудников IT-сектора. Еще 4% опрошенных считают слишком высокими зарплаты футболистов, артистов и актеров, 2% — блогеров.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 111, комментариев: 0
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