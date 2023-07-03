Baden family планируют создать в Тюменской области новый термальный курорт

Новые термальные курорты могут появиться в Тюменской области. Как сообщает региональное Инвестиционное агентство, компания Baden family рассматривает Тюменскую область как одну из территорий для строительства современных парк-отелей с термальными бассейнами, собственными пляжами, SPA-центрами и саунами.

В Челябинской и Свердловской областях успешно работают шесть таких объектов, два парк-отеля находятся в Екатеринбурге. По словам представителей компании, гостей привлекает комфортный отдых на природе, разнообразные водные и лечебные процедуры, вкусная еда и аттракционы.

Совместно со специалистами Инвестиционного агентства представитель компании Baden family осмотрел более десять локаций в Тюмени и Тобольске. По итогам осмотра на площадке Инвестагентства Тюменской области прошла встреча генерального директора Николая Пуртова и представителя компании, директора по франчайзингу и региональному развитию Вячеслава Чусовитина.

В ходе встречи участники обсудили ключевые моменты по возможной реализации проекта на территории области и меры региональной поддержки. Сторонами достигнута договоренность о следующей встрече в Екатеринбурге в рамках форума «ИННОПРОМ-2023», который продет с 10 по 13 июля.

Напомним, что Тюменская область является очень привлекательной для инвесторов – регион занимает третье место в Национальном рейтинге инвестиционного климата.