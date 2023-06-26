В Тобольске состоялась благотворительная ярмарка «Белый цветок»

На Красной площади Тобольского кремля прошла благотворительная ярмарка. Она стала ярким завершением акции «Белый цветок», которая стартовала в Тобольске в День России 12 июня по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и при поддержке губернатора и правительства Тюменской области.

Председатель наблюдательного совета «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова рассказала, что начало благотворительным акциям «Белый цветок» в России положила Императорская семья Николая II. В 2023 году акция «Белый цветок» уже прошла в более чем 40 городах России.

«Тюменская область всегда остается для нас любимым регионом. Здесь у нас особенно много соратников. Мы чувствуем поддержку главы региона и его команды, и это удесятеряет наши силы», – поделилась Анна Громова.

Принимавший участие в открытии ярмарки губернатор Александр Моор заявил, что все средства, собранные жителями и гостями Тобольска в ходе благотворительной акции, будут направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Александр Моор выразил уверенность в том, что благотворительная акция «Белый цветок» станет доброй и крепкой традицией для Тюменской области. Губернатор поблагодарил «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» за проведение в регионе множества просветительских мероприятий.