Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у срочников

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении закон, который обязывает граждан, призванных в армию или на альтернативную гражданскую службу, сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. Под это же требование подпадают граждане, которым закрыт выезд из страны, включая бывших сотрудников ФСБ, пишет РБК.

Согласно закону, после решения комиссии о призыве у срочника будет пять дней на передачу паспорта. Получить документ назад получится после прохождения военной или альтернативной службы. Если паспорт не передать на хранение в установленный срок, он будет считаться недействительным.

СМИ со ссылкой на правозащитников отмечают, что требование сдавать загранпаспорта в случае призыва касается мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и в отношении которых уже вынесено решение призывной комиссии о призыве на военную службу или направлении на альтернативную службу.