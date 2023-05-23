В Тюменской области введено более 716 тысяч «квадратов» жилья с начала года

Замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никита Стасишин провел совещание с регионами, на котором начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов доложил о темпах строительства жилья в регионе.

На 1 мая 2023 года по данным Госстата в Тюменской области введено 716,24 тыс. кв. метров жилья, что на четверть превышает объёмы ввода за аналогичный период прошлого года. При этом в секторе многоквартирного домостроения и частного жилья темпы ввода равные – по 358 тыс. кв. метров.

Павел Перевалов прокомментировал статистические данные: «Лидером по вводу многоквартирников в регионе традиционно является г. Тюмень. В областной столице с начала года застройщики ввели более 305 тыс. кв. метров жилья. В секторе ИЖС лидерство удерживает Тюменский район. Жители района построили и оформили необходимые документы на дома общей площадью более 180 тыс. кв. метров».

Сегодня в регионе работают 114 застройщиков, которые возводят 332 многоквартирных дома общей жилой площадью свыше 3,6 миллиона квадратных метров.

Напомним, что в 2022 году Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров России по вводу жилья на 1 жителя. Прошлый год стал рекордным для тюменских строителей – в регионе было введено 2245,41 тыс. кв. метров жилья.