Александр Моор назвал размер компенсации погорельцам

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление регионального правительства об оказании помощи жителям сел Успенка и Салаирка, деревни Речкина и поселка Богандинский Тюменского района в связи с чрезвычайной ситуацией – потерей жилья в результате природных пожаров.

Для жителей Тюменского района, которые лишились единственного жилья, будут рассчитаны выплаты исходя из средней стоимости 72 тысячи рублей за квадратный метр. Если владелец сгоревшего дома имеет в собственности другое жилье, то размер компенсации составит 1 миллион рублей. Кроме того, погорельцы дополнительно получат 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей за надворные постройки.

«С выплатой компенсаций затягивать не будем – она начнется в самое ближайшее время. Если у кого-то из жителей сгорели документы, поможем восстановить их в сжатые сроки», – пообещал губернатор. От также сообщил о том, что если документы в порядке, пострадавшие получат выплаты буквально в течение 2-3 дней.

Материальная помощь на первоочередные нужды в размере 50 тысяч рублей выплачивается всем семьям, пострадавшим от природных пожаров. Деньги получили больше 30 семей. Проблемных вопросов по поводу компенсационных выплат у пострадавших не возникло.