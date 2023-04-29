Маркетплейс Wildberries хочет сменить имя и стиль

Концепцию смены имени и оформления рассматривает маркетплейс Wildberries — об этом глава сервиса Татьяна Бакальчук рассказала РИА Новости.

«Мы пытаемся плавно уйти в эту историю, мы хотим «перерисовать» логотип, — объяснила она. — Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный».

Заметим, что ранее на недолгое время сервис менял название на «Ягодки», однако сейчас речи об использовании этого бренда не идет, подчеркнула Бакальчук. Сейчас одна из основных целей — не только обновить лого, но и делать упор на социальную значимость бренда: «Большинство населения знает о нас лишь то, что мы крупнейшая интернет-компания или составляем один процент ВВП страны», — отметила она, анонсировав скорое участие компании в двух крупных социальных проектах.

Напомним, что ранее сервис Wildberries оказался в центре скандала — часть работников объявила забастовку, сочтя условия труда в компании неприемлемыми.