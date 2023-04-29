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​Ягодки не предлагать. Wildberries планирует ребрендинг

Маркетплейс Wildberries хочет сменить имя и стиль

​Ягодки не предлагать. Wildberries планирует ребрендинг
Фото: maps.yandex.ru

Концепцию смены имени и оформления рассматривает маркетплейс Wildberries — об этом глава сервиса Татьяна Бакальчук рассказала РИА Новости.

«Мы пытаемся плавно уйти в эту историю, мы хотим «перерисовать» логотип, — объяснила она. — Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный».

Заметим, что ранее на недолгое время сервис менял название на «Ягодки», однако сейчас речи об использовании этого бренда не идет, подчеркнула Бакальчук. Сейчас одна из основных целей — не только обновить лого, но и делать упор на социальную значимость бренда: «Большинство населения знает о нас лишь то, что мы крупнейшая интернет-компания или составляем один процент ВВП страны», — отметила она, анонсировав скорое участие компании в двух крупных социальных проектах.

Напомним, что ранее сервис Wildberries оказался в центре скандала — часть работников объявила забастовку, сочтя условия труда в компании неприемлемыми.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 71, комментариев: 0
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