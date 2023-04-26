Больше половины россиян проведут майские праздники дома

Больше половины россиян (52%) проведут майские праздники дома. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый пятый участник опроса (19%) сообщил, что на майские праздники уедет на дачу. Еще 4% отправятся в поездку по России, 3% намерены отдохнуть на природе и 2% - в путешествии за границей. Еще 10% респондентов в майские праздники будут работать, пишут «Ведомости».

Россиян ожидают две короткие рабочие недели. Нерабочими будут дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.