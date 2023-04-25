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В России снизилась летальность от рака

У россиян увеличился возрастной показатель больных раком

В России снизилась летальность от рака
Фото: unsplash.com

Возраст наступления злокачественных новообразований увеличился, таким образом, заболевание не омолаживается, сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав.

«Хочу отметить, что возраст наступления злокачественных новообразований… увеличился, то есть, омоложения не происходит. И, соответственно, возраст дожития также увеличился», – сказал Михаил Мурашко на расширенном совещании коллегии Минздрава.

По словам главы ведомства, благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» в стране повысилась выявляемость злокачественных новообразований на начальных стадиях, при этом снизилась одногодичная летальность снизилась.

«Медицинская помощь стала доступнее, подходы к лечению стандартизированы и, соответственно, клинические рекомендации начали внедряться и работать», – заключил Мурашко.

Напомним, что siapress уже освещал то, как болеют раком в России, Югре и Сургуте и как сейчас лечат онкобольных.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 138, комментариев: 0
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