16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2422   EUR  82,3736  

Новости

Больше новостей
Смотрите ли вы телевизор?
Комментировать
0
Где вы смотрите кино?
Комментировать
0
Ходите ли вы в кинотеатры?
Комментировать
0
Следите ли вы за новостями о реконструкции «Авроры»?
Комментировать
0
Вы определились с отпуском в этом году?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюмени подведены итоги весеннего турнира по разработке компьютерных игр

В весеннем чемпионате GameDev приняли участие более 40 команд из Тюменской области

​В Тюмени подведены итоги весеннего турнира по разработке компьютерных игр
Фото: admtyumen.ru

Более 40 команд из Тюменской области приняло участие в весеннем чемпионате GameDev станции по направлению «Разработка компьютерных игр». Конкурс проводится Центром робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

18 марта были подведены итоги конкурса, сообщаетдепартамент информатизации Тюменской области. Первое место занял Максим Соловьем, он создал игру на движке Unreal Engine «Mario DoomCada» в соответствии одной из тем номинации – игровой вселенной Mario. Команде Nice Dragon Community в составе Матвея Шарапова и Марии Карповой досталось второе место. Ребята также сделали игровой проект, используя возможности платформы Unreal Engine. На третьем месте Илья Менщиков, создавший игру на движке Unity в жанре кликера.

Специальными призами отметили члены жюри Илью Абрамцова за текстовый квест про открытый космос на языке программирования Python, а также Максима Жгурова и Ярослава Просвиркина за игру «Залаберинтье». Участники весеннего чемпионата GameDev станции получили памятные дипломы, а призерам и победителям вручили памятные подарки.

1 апреля пройдет подведение итогов второй номинации турнира – «3D-моделирование для компьютерных игр».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:39, просмотров: 50, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Патриотический парк Сургута пополнится танком Т-62 820
  2. ​Открытие урологического центра в Тобольске значительно увеличило доступность медицинской помощи 760
  3. Полиции Югры выделят 60 миллионов для закупки нового транспорта и оборудования 753
  4. ​Стартовал прием заявок на участие в конкурсе детского литературного творчества «#ТвояТюмениЯ» 705
  5. ​Александр Моор посетил чемпионат России по лыжным гонкам и отметил подготовку тюменских спортсменов 648
  6. «Так сложилось, что южные ханты практически утратили свою традиционную культуру» 579
  7. ​Компанию из ХМАО оштрафовали на 20 млн рублей за взятку чиновнице 393
  8. 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Ханты-Мансийске 363
  9. ​Траншевая ипотека делает платеж меньше? 348
  10. Сургутянин стал вторым в экстремальных гонках на автомобилях 313
  1. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 2356
  2. Сургутяне из микрорайонов 1 и 2 начали переселяться в новое жилье 2037
  3. ​Бхай или не бхай? 2004
  4. ​Прекрасно, что чиновники не уперлись в желание снести «Аврору», а пошли трудным путем поиска инвестора 1975
  5. В Сургуте двое взрослых избили школьников из-за конфликта между четвероклассниками 1848
  6. Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора 1836
  7. ​Съемки кино в Югре – это рабочие места, культурный обмен, туризм и транспорт 1704
  8. ​Стартовала серия фестивалей «Покупай Тюменское» 1695
  9. В Сургуте временно перекроют движение по улице Аэрофлотской 17 марта 1691
  10. ​В Сургуте холодает, но это ненадолго 1649
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17311
  2. ​Был ли майдан? 13704
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8693
  4. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8525
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6629
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5638
  7. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4768
  8. ​Бремя стандарта 4329
  9. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 3623
  10. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3514

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика