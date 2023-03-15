Из-за гололеда в сургутский травмпункт вырос поток пациентов

В Сургуте за последние три дня 56 человек госпитализированы с переломами. В общем за понедельник к врачам обратилось 160 горожан. Сотрудники местной травматологии отмечают усиление нагрузки еще с субботы во взрослых и детских отделениях, откуда больные поступают в стационар.

«Наши отделения травматологии и ортопедии, где оказывают помощь пациентам с острой травмой, достаточно крупные. Однако эти мощности при сохраняющейся тенденции к увеличению потока пациентов вскоре могут стать дефицитными. Ведь каждый пациент занимает место не на пару дней, а в среднем на 10-12», – сообщает пресс-служба медучреждения.

Увеличение пациентов травмпункта связано с гололедом. Избежать неудачного падения сложно для каждого, но в группе риска находятся пенсионеры – для них травма может оказаться куда серьезнее.