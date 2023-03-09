В 2022 году более 200 россиян сдали экзамен по вождению с первого раза

Только 18% учеников школ вождения в России сдали экзамен с первого раза в 2022 году. Статистика рассматривалась среди тех, кто обучался впервые. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по данным ГИБДД, в 2022 году более 1,1 млн человек получили водительские права после обучения в автошколе, из них с первого раза сдали экзамен 201 тысяча (18%). В 2021 году почти 1,2 млн кандидатов в водители получили права, сдали экзамен с первого раза 241 тысяча (20%).

В издании также отметили, что замначальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин ранее отмечал недостаточную подготовку в автошколах – количество попыток сдать экзамен растет, число выданных удостоверений сокращается.