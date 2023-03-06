В Тюмени появятся тактильные копии известных картин

Победителями двух грантовых конкурсов стали музеи Тюменской области. Благодаря грантам в одном музее появятся тактильные копии известных картин, а в двух других – мультимедиа-гиды с дополненной реальностью, сообщают в региональном департаменте культуры.

Грантовый конкурс программы Особый взгляд Special view на создание тактильных копий музейных экспонатов выиграло Тюменское музейно-просветительское объединение. После победы во всероссийском конкурсе в ТМПО появятся пять тактильных копий картин. Для адаптации выбраны произведения художников К. Брюллова, В.Л. Боровиковского, В.В. Верещагина, И.Ф. Хруцкого, В.В. Кандинского.

Победителями другого конкурса стали выставочный проект «Торговый дом И.П. Колокольникова. Наследники» музея «Усадьба Колокольниковых» (ТМПО) и экспозиция открытого фондохранилища «От палеозоя до наших дней» Уватского Краеведческого музея «Легенды седого Иртыша». Они прошли отбор среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности.

В России на цифровой платформе «Артефакт» в 2023 году появится 67 подобных мультимедиа-гидов. На «Артефакте» уже представлены 13 выставок музеев Тюменской области. Платформа разработана Министерством культуры РФ в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».