Составлен топ востребованных мер поддержки у тюменских бизнесменов

В Тюменской области желающие открыть свой бизнес могут рассчитывать на господдержку. Губернатор региона Александр Моор неоднократно подчеркивал, что концепция господдержки бизнеса базируется на запросах самих предпринимателей. Наиболее эффективные и востребованные меры содействия бизнесу по результатам 2022 года опубликовал инфоцентр правительства.

Гарантийный фонд при займах. Более 3,3 млрд рублей заемных средств в виде микрозаймов, банковских гарантий и кредитов привлечено в экономику региона для реализации бизнес-проектов. Также предпринимателям выданы 213 поручительств на сумму 387 млн рублей.

Гранты для соцпредприятий и молодых предпринимателей. В 2022 году 19 предпринимателей получили суммы до 500 000 рублей, всего 9 млн рублей. В 2023 планируется увеличение финансирования этой меры до 40 млн рублей.

Возмещение первого взноса по договорам лизинга оборудования для промышленных предприятий и МСП. В 2022 году 80 предприятий модернизировались и приобрели 233 единицы оборудования с этой мерой господдержки.

Поддержка экспортеров. За прошлый год 9 компаний вышли на международные электронные торговые площадки, 82 экспортера поучаствовали в бизнес-миссиях и выставках, 80 из них прошли обучение, 3 - воспользовались возмещением затрат по логистике. В 2023 году сохранены все принятые в регионе меры поддержки экспортеров.

Гранты инноваторам. В текущем году сумма, выделенная на гранты, увеличена в 3 раза. 8,5 млн рублей составит грант на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации инновационных проектов. 16,9 млн рублей составит субсидирование затрат на создание опытного образца. 6,6 млн рублей достигнет господдержка бизнеса в сфере информационных технологий.

Предприниматели Тюменской области не останутся и без информационной поддержки. Необходимые сведения можно получить на Инвестиционном портале Тюменской области, на сайте самозанятые72.рф, в центре «Мой бизнес».