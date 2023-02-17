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Каждый пятый российский мужчина не хочет получить подарок на 23 февраля

Российские мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля

Каждый пятый российский мужчина не хочет получить подарок на 23 февраля
Фото: pixabay

Каждый пятый российский мужчина (19%) не хочет получить подарок на День защитника Отечества, следует из результатов опроса Superjob. Это на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее, а в 2021 году от подарков на 23 февраля отказывались 6% респондентов, пишет РБК.

Опрос также показал, что каждый пятый респондент на 23 февраля получает одежду. Среди других популярных подарков - парфюмерия (12%), «всякая ерунда» и сувениры (по 7%), «любовь, забота и внимание» (6%) и бритвенные принадлежности (5%).

Большая часть мужчин (11%) предпочли бы получить на 23 февраля деньги. Для 7% желанным подарком стала бы одежда и аксессуары, для 4% - новый телефон. 22% назвали другие варианты желаемых подарков, например, билеты в кино, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, наручные часы, сертификат на массаж или недвижимость.

Опрос проводился 13—16 февраля в 329 населенных пунктах во всех округах, в нем приняли участие 1,6 тыс. мужчин.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 104, комментариев: 0
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