Российские мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля

Каждый пятый российский мужчина (19%) не хочет получить подарок на День защитника Отечества, следует из результатов опроса Superjob. Это на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее, а в 2021 году от подарков на 23 февраля отказывались 6% респондентов, пишет РБК.

Опрос также показал, что каждый пятый респондент на 23 февраля получает одежду. Среди других популярных подарков - парфюмерия (12%), «всякая ерунда» и сувениры (по 7%), «любовь, забота и внимание» (6%) и бритвенные принадлежности (5%).

Большая часть мужчин (11%) предпочли бы получить на 23 февраля деньги. Для 7% желанным подарком стала бы одежда и аксессуары, для 4% - новый телефон. 22% назвали другие варианты желаемых подарков, например, билеты в кино, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, наручные часы, сертификат на массаж или недвижимость.

Опрос проводился 13—16 февраля в 329 населенных пунктах во всех округах, в нем приняли участие 1,6 тыс. мужчин.