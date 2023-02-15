Потребление мяса в России достигло рекордного уровня как минимум за десять лет

В 2022 году потребление мяса в России выросло на 2,3% и стало рекордным как минимум за последние десять лет – 79 кг на одного человека в год. В частности, больше всего жители страны съели мясо птицы – около 35 кг и свинины – 30 кг, сообщает «РБК» со ссылкой на Национальный союз свиноводов.

«Главная причина роста популярности свинины у россиян — прирост цен на нее в 2022 году был ниже, чем у остальных видов мяса, прежде всего птицы. Еще один фактор, повлиявший на потребление, — программа государственной помощи малоимущим слоям населения: речь идет о 0,5 трлн руб, выделенных в 2022 году на поддержку нуждающихся, и 0,5 трлн руб повышенной индексации заработной платы бюджетникам», – рассказали изданию в союзе.

Вместе с тем, среди населения наиболее заметно выросло потребление свинины — почти на 5,9% относительно предыдущего года, до 29,8 кг на одного человека в год. Этот показатель стал рекордным за последние 30 лет.

Отметим, что ранее 36% россиян отметили повышение цен на мясо и птицу.