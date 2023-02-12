В статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро попала молния

Кадры с молнией, ударившей в голову статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, облетели интернет. Инцидент случился во время сильной грозы, разразившейся в субботу поздно вечером.

Пока неизвестно, получил ли монумент повреждения.

Несмотря на то, что удар выглядит как минимум эффектно, нельзя сказать, что он уникален. В среднем в Христа попадает по четыре молнии в год: статуя установлена на вершине горы Корковаду на высоте в более чем 700 метров. В связи с привлекательностью ее для молний католическая епархия специально хранит запас камня, из которого она состоит. Например, в 2014 году потребовалось «нарастить» кончик большого пальца на правой руке.