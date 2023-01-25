Каждый пятый тюменский студент совмещает учебу и работу

В Тюменской области растет число студентов, занимающихся предпринимательской деятельностью. Таковы результаты масштабного исследования студенческой среды, которое провели по поручению губернатора Александра Моора. Результаты были озвучены 25 января на встрече главы региона с с членами регионального Студенческого совета.

«По данным исследователей, учебу с работой совмещают около 21 процента тюменских студентов. Для 30,2 процента работа – это стремление к самостоятельности, а для 27,4 процента – дополнительный источник дохода к стипендии. Посещать курсы финансовой грамотности хотели бы 48 процентов опрошенных. Предпринимательской деятельностью занимаются 8,5 процента участников опроса – на пять процентов больше, чем в 2021 году. При этом побывать на курсах по предпринимательству желали бы 64 процента», – рассказали в пресс-службе губернатора.

Также выяснилось, что прохождением практики удовлетворены 69,5 процента участников исследования. Работать по специальности после завершения образования намерены 53 процента студентов.

Участниками масштабного исследовательского проекта стали более 4,1 тысячи студентов из 13 муниципалитетов региона, в том числе Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Голышманово. Особое внимание было уделено трем сферам студенческой жизни – финансам, карьере и жилищным условиям.