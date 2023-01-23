В районы Тюменской области поступили новые молоковозы

В 13 муниципальных образований Тюменской области поступили 24 новых молоковоза. Новую технику получили аграрии в Абатском, Армизонском, Бердюжском, Вагайском районах, Голышмановском ГО, Заводоуковском ГО, Ишимском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском районах.

«Обновление материально-технической базы кооперативов стало возможным в рамках дополнительных мер региональной поддержки развития сельскохозяйственной потребкооперации. Новые автомобили помогут сохранить качество крестьянского молока на этапах его приёмки и перевозки до переработчиков, обеспечить удобство сдатчикам и снизить затраты на обслуживание транспорта», – рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.

В ведомстве также отметили, что через сеть потребительских кооперативов закупается до 90 процентов от общего объема молока, закупаемого у населения: «По предварительным итогам, за 2022 год кооперативами заготовлено 31,1 тысячи тонн молока. Если представить, что все сырьё пошло на изготовление потребительского молока, то это больше 30 миллионов литровых пакетов молока на полках магазинов».

Напомним, что в 2022 году в Тюменской области собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых за последние 10 лет. Также регион побил рекорд по объему сбора овощей и стала лидером в Уральском федеральном округе по производству молока и выращиванию рыбы.