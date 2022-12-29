В России будут созданы 16 новых военных учебных центров при федеральных вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании военных учебных центров при государственных университетах в 16 регионах страны. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», – говорится в распоряжении.

Как отмечается в документе, военные учебные центры будут открыты при государственных вузах в 13 областях: Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках – Мордовии, Чечне и Марий Эл. Всего количество военных учебных центров при вузах РФ выросло до 120 с учетом распоряжения.