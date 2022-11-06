С января цены на железнодорожные перевозки вырастут

Билет на поезд обойдется дорого: ФАС с 1 января 2023 года проиндексирует тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 8,1 процента. Новость опубликована на портале правовой информации.

Так, подорожают билеты в плацкартные и общие вагоны дальнего следования, а также перевозки в пригородных поездах.

Индексация также коснется и грузовых перевозках: рост цен здесь составит восемь процентов.

В ФАС отмечают, что повышение цен — мера необходимая: она обеспечит обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на ж/д перевозки. В ведомстве отмечают, что устанавливает предельные тарифы: иными словами, перевозчики вполне могу установить цены на билеты ниже — но не выше их.