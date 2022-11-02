В октябре увеличился перечень стран, в которые можно улететь из России

В октябре увеличилось количество стран, куда можно улететь из России. По данным сервиса путешествий и поездок Tutu.ru, в марте без пересадок можно было добраться в 24 зарубежные страны, а в октябре — в 31 страну. Среди новых направлений — Катар, Тунис, Афганистан, Таиланд, Лаос, Сейшелы и Иордания. С 18 ноября должны начаться перелёты в столицу Ливана Бейрут.

Кроме того, по сравнению с мартом текущего года цены снизились на все популярные направления. Так, больше всего изменилась цена на перелёты из Москвы в Баку (на 154%) и Ереван (на 125%). Меньше всего — в Ош (-23%) и Бишкек (-20%).

«Если сравнивать динамику цен за год, то наблюдается обратная ситуация. Практически по всем направлениям стоимость перелёта выросла. Больше всего, вдвое, на маршруте Москва — Стамбул. При этом многие направления показали незначительные изменения — перелёты в Баку подорожали на 5%, в Ош — на 14%, в Худжанд — на 18%. Стоимость перелётов из Москвы в Минск за год снизилась на 6%», – рассказали аналитики сервиса.