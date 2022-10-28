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​В Тюменской области стартовал форум-презентация Всероссийского проекта «Музейные маршруты России»

Александр Моор выступил на открытии форума-презентации «Музейные маршруты России»

​В Тюменской области стартовал форум-презентация Всероссийского проекта «Музейные маршруты России»
Фото: admtyumen.ru

С 27 по 31 октября в Тюмени и Тобольске пройдет форум-презентация Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».

Выступая на торжественной церемонии открытия форума в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени, губернатор Александр Моор высказал мнение, что российский турист во время отдыха в родной стране всегда хочет получить новые историко-культурные познания.

«Проект «Музейные маршруты России» нацелен на просвещение жителей не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов. Чтобы все жители нашей великой страны находились в одном историческом поле. Коллаборация между музеями и интеграция с туристическими продуктами – эффективный способ продвижения нашего культурно-исторического наследия», – считает губернатор.

Одним из важнейших и наиболее популярных элементов Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» является тюменский этап федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут». Проект реализуется фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в 24 регионах страны под эгидой Министерства культуры и Министерства экономического развития РФ.

«Тюменская область – регион, где рождался этот проект, где он оттачивался как образец гармонии между историей, культурой, просвещением и туризмом», - считает заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Это бесценный опыт для всего музейного сообщества.

Председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и одна из главных организаторов проекта «Императорский маршрут» Анна Громова убеждена: «Наши музейные маршруты формируют нравственность, новое общество, новые жизненные принципы. К сожалению, с 90-х годов либеральные идеологи пытались вычеркнуть из нашей культуры понимание о синтезе культур и религий, которые существовали в России. Мы должны эту самобытность вернуть».

Недаром в «Императорский маршрут» были включены Тюмень и Тобольск. Музей семьи императора Николая II в Тобольске – первый федеральный музей, посвященный жизни и духовному подвигу царской семьи. Этот музей является центральным объектом «Императорского маршрута» - за четыре года его посетило 55 тысяч человек.

«Все инициативы «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» легли на благодатную тюменскую почву. Эти проекты несут глубокий духовный смысл. Туристы, паломники прикасаются к истории, тем самым они становятся сопричастны к духовной традиции нашего народа», – считает митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Образец Тюменской области переняли другие регионы – только за последний месяц к проекту «Императорский маршрут» присоединились Ростовская и Нижегородская области.

Проект «Музейные маршруты России» запущен Министерством культуры Российской Федерации в 2021 году для популяризации музеев и вовлечения в культурный оборот максимального количества исторически значимых объектов.


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