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В Госдуме предложили смягчить наказание полицейским за умышленные преступления

Депутаты КПРФ предложили убрать службу в МВД из отягчающих обстоятельств для суда

В Госдуме предложили смягчить наказание полицейским за умышленные преступления
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому умышленное совершение преступления сотрудником органов внутренних дел перестает считаться отягчающим обстоятельством правонарушения для суда из-за дискриминационного характера. Об этом сообщает издание «Парламентская газета».

Законодатели предлагают исключить из части 1 ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» пункт «о», в котором говорится, что в случае нарушения закона предусмотрена более строгая ответственность для сотрудников ОВД. Ранее предполагалось, что это поможет защитить права граждан и организацией, обезопасив их от неправомерных действий со стороны сотрудников силовых структур.

Также, в документе приводится пример, что аналогичная норма не была введена по отношению к другим сотрудникам правоохранительных органов, что по мнению составителей законопроекта «явно несправедливо».


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Сегодня в 12:59, просмотров: 82, комментариев: 0
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