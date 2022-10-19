Депутаты КПРФ предложили убрать службу в МВД из отягчающих обстоятельств для суда

Депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому умышленное совершение преступления сотрудником органов внутренних дел перестает считаться отягчающим обстоятельством правонарушения для суда из-за дискриминационного характера. Об этом сообщает издание «Парламентская газета».

Законодатели предлагают исключить из части 1 ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» пункт «о», в котором говорится, что в случае нарушения закона предусмотрена более строгая ответственность для сотрудников ОВД. Ранее предполагалось, что это поможет защитить права граждан и организацией, обезопасив их от неправомерных действий со стороны сотрудников силовых структур.

Также, в документе приводится пример, что аналогичная норма не была введена по отношению к другим сотрудникам правоохранительных органов, что по мнению составителей законопроекта «явно несправедливо».