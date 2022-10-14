Доля россиян с тревожным настроением снизилась до 67%, выяснил ФОМ

Уровень тревожного состояния россиян немного снизился. Как следует из результатов исследования Фонда «Общественное мнение», тревогу испытывают 67% жителей страны, спокойствие сохраняют 28%. Неделей ранее в тревожном состоянии находились 70% россиян, сохраняли спокойствие 26%.

Помимо этого за прошедшие две недели вырос показатель «протестного потенциала» населения России, пишут «Ведомости». В частности, с 16% до 24% увеличилась доля людей, которые считают, что в ближайшие два месяца в случае митингов или акций протеста в них бы приняло участие много людей. Доля опрошенных с противоположным мнение снизилась с 52% до 45%. Затруднились ответить 24%. При этом доля россиян, которые готовы сами выйти на протесты, не изменилась и составила 16%.

Опрос проводился 7-9 октября в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. В нем приняли участие 1500 респондентов.