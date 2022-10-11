Информация о сливе данных с портала Госуслуг оказалась фейком

Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных пользователей Госуслуг. По их словам, в сети появился фрагмент якобы слитой базы данных портала. Специалисты проверили это и обнаружили, что там нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг.

«По данным службы безопасности, эта база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через Госуслуги. Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей», – сообщили представители министерства.

Напоминаем, что любые сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества. Личную информацию (логины, пароли, пин-коды и т.д.) никогда не следует сообщать незнакомцам, а адреса, с которых приходят якобы «официальные» письма, нужно тщательно проверять.