Российские власти ограничили скорость электросамокатов до 25 км/ч

Ездить на электросамокатах в России теперь можно не быстрее 25 километров в час. Это следует из измененных правил дорожного движения (ПДД), которые утвердило правительство, говорится на сайте кабмина.
«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час», — сообщается на сайте.
Также в новых правилах прописано следующее:
- ездить по тротуарам и велодорожкам можно, только если масса устройства не превышает 35 кг,
- пересекать дорогу по пешеходному переходу на гироскутерах и сегвеях можно только спешившись,
- для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки,
- на электросамокатах можно будет ездить по правому краю проезжей части, если максимальная разрешенная на конкретной дороге скорость не выше 60 км/ч,
- ездить на электросамокате по проезжей части можно только людям старше 14 лет.
Число жертв в ДТП с электросамокатами за первую половину 2022 года увеличилось вдвое, напоминает «Коммерсантъ». В таких авариях погибли шесть человек.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске выросло число обращений горожан в травмпункты из-за травм, полученных в результате падения с электросамокатов.