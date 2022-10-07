Российские власти ограничили скорость электросамокатов до 25 км/ч

Ездить на электросамокатах в России теперь можно не быстрее 25 километров в час. Это следует из измененных правил дорожного движения (ПДД), которые утвердило правительство, говорится на сайте кабмина.

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час», — сообщается на сайте.

Также в новых правилах прописано следующее:

ездить по тротуарам и велодорожкам можно, только если масса устройства не превышает 35 кг,

пересекать дорогу по пешеходному переходу на гироскутерах и сегвеях можно только спешившись,

для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки,

на электросамокатах можно будет ездить по правому краю проезжей части, если максимальная разрешенная на конкретной дороге скорость не выше 60 км/ч,

ездить на электросамокате по проезжей части можно только людям старше 14 лет.

Число жертв в ДТП с электросамокатами за первую половину 2022 года увеличилось вдвое, напоминает «Коммерсантъ». В таких авариях погибли шесть человек.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске выросло число обращений горожан в травмпункты из-за травм, полученных в результате падения с электросамокатов.