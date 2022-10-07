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В России ограничили скорость электросамокатов до 25 км/ч

Российские власти ограничили скорость электросамокатов до 25 км/ч

В России ограничили скорость электросамокатов до 25 км/ч
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

Ездить на электросамокатах в России теперь можно не быстрее 25 километров в час. Это следует из измененных правил дорожного движения (ПДД), которые утвердило правительство, говорится на сайте кабмина.

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час», — сообщается на сайте.

Также в новых правилах прописано следующее:

  • ездить по тротуарам и велодорожкам можно, только если масса устройства не превышает 35 кг,
  • пересекать дорогу по пешеходному переходу на гироскутерах и сегвеях можно только спешившись,
  • для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки,
  • на электросамокатах можно будет ездить по правому краю проезжей части, если максимальная разрешенная на конкретной дороге скорость не выше 60 км/ч,
  • ездить на электросамокате по проезжей части можно только людям старше 14 лет.

Число жертв в ДТП с электросамокатами за первую половину 2022 года увеличилось вдвое, напоминает «Коммерсантъ». В таких авариях погибли шесть человек.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске выросло число обращений горожан в травмпункты из-за травм, полученных в результате падения с электросамокатов.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 102, комментариев: 0
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