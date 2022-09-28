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В Госдуме пройдет внеплановое заседание

Госдума проведет 3 октября внеплановое заседание

В Госдуме пройдет внеплановое заседание
Фото: пресс-служба Госдумы

3 октября депутаты Государственной думы проведут внеплановое заседание нижней палаты парламента. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Речь идёт о переносе региональной недели с 3 октября на 10-е. Соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитетов. <…> Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете», — сказал Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать мобилизованным 300 тысяч рублей.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 145, комментариев: 0
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