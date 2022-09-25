16+
Логотип Сиапресс
USD  58,1006   EUR  56,4751  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В СПЧ предложили увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст для натурализованных иностранцев страны до 50 лет

В СПЧ предложили увеличить призывной возраст натурализованных граждан РФ
Фото: ТАСС

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть увеличение призывного возраста для получивших гражданство РФ иностранцев до 45-50 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале СПЧ.

«Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее Владимир Путин подписал законы, ужесточающие уголовную ответственность за отказ участвовать в боевых действиях.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:35, просмотров: 34, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рамзан Кадыров предложил частично мобилизовать силовиков 723
  2. Югорчанин нашел тротил у жилых домов 686
  3. Путин подписал пакет поправок о военной службе 394
  4. Путин подписал указ об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для студентов 358
  5. Югорчанина осудят за похищение денег с найденной карты 316
  6. Сургут в лидерах по количеству заболевших коронавирусом в Югре 312
  7. Mazda обсуждает полное прекращение производства в России 228
  8. Преимущества и риски перехода на eSIM // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 227
  9. В Госдуме предложили единоразово выплачивать мобилизованным 300 тысяч рублей 223
  10. Сургутские полицейские поймали вахтовика из Уфы на краже телефона в поезде 203
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26253
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 9704
  3. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 4519
  4. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 4429
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 4219
  6. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 3632
  7. Россияне могут покидать место жительства при мобилизации, если не получили повестку 2500
  8. ​«Провинциальная вторичность»: Артемию Лебедеву не понравился сургутский Биг-Бен 1947
  9. ​Ностальгия среди «берёзок» 1914
  10. ​Если ваш сотрудник получил повестку на сборы – можно компенсировать его зарплату из федерального бюджета 1911
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26253
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 9704
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7871
  4. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5270
  5. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4762
  6. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4560
  7. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 4519
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 4429
  9. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 4219
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 4069

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика