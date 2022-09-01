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Топ-менеджер ЛУКОЙЛа выпал из окна и погиб

ЛУКОЙЛ подтвердил смерть вице-президента Равиля Маганова

Топ-менеджер ЛУКОЙЛа выпал из окна и погиб
Фото: ЛУКОЙЛ

Глава совета директоров, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов скончался после того, как выпал из окна шестого этажа. Об этом сообщает РБК. По данным издания, инцидент произошел в 7:30 утра. Маганов поле падения получил травмы, несовместимые с жизнью.

Позже ЛУКОЙЛ подтвердил информацию о смерти топ-менеджера, однако причины называть не стал.

«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов. Многотысячный коллектив ЛУКОЙЛа скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования семье Равиля Ульфатовича Маганова», – сообщили в пресс-службе компании.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 112, комментариев: 0
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