Россияне назвали необходимый доход для безбедной жизни на пенсии

Сервис «Работа.ру» и негосударственный пенсионный фонд Сбербанка («СберНПФ») провели опрос среди россиян на тему того, какой доход им нужен для комфортной жизни на пенсии. Согласно результатам, почти половине россиян (47%) необходимо ежемесячно получать от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Еще 18% респондентов потребуется от 100 тыс. до 150 тыс. в месяц, 10% опрошенных необходим доход 150–200 тыс. руб., столько же рассчитывают на более чем на 200 тыс. руб. Оставшиеся 15% признались, что им хватит и 50 тыс. руб. в месяц, пишут «Известия».

Порядка 84% респондентов надеются получать дополнительные доходы, кроме государственных пенсий. 16% респондентов не рассчитывают на дополнительные средства или пока не думали об этом. Почти половина тех, кто собрался получать дополнительные доходы (46%), планируют жить на собственные накопления. 43% рассчитывают на пассивный доход от вкладов, инвестиций и накопительных счетов. Примерно 24% опрошенных полагают, что дополнительные средства им принесет собственный бизнес. Еще 19% надеются на помощь детей и родственников.

Опрос проводился в августе, в нем приняли участие 4,4 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет из всех регионов России.