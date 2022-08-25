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Россияне рассказали, сколько им надо денег для комфортной жизни на пенсии

Россияне назвали необходимый доход для безбедной жизни на пенсии

Россияне рассказали, сколько им надо денег для комфортной жизни на пенсии
pixabay.com

Сервис «Работа.ру» и негосударственный пенсионный фонд Сбербанка («СберНПФ») провели опрос среди россиян на тему того, какой доход им нужен для комфортной жизни на пенсии. Согласно результатам, почти половине россиян (47%) необходимо ежемесячно получать от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Еще 18% респондентов потребуется от 100 тыс. до 150 тыс. в месяц, 10% опрошенных необходим доход 150–200 тыс. руб., столько же рассчитывают на более чем на 200 тыс. руб. Оставшиеся 15% признались, что им хватит и 50 тыс. руб. в месяц, пишут «Известия».

Порядка 84% респондентов надеются получать дополнительные доходы, кроме государственных пенсий. 16% респондентов не рассчитывают на дополнительные средства или пока не думали об этом. Почти половина тех, кто собрался получать дополнительные доходы (46%), планируют жить на собственные накопления. 43% рассчитывают на пассивный доход от вкладов, инвестиций и накопительных счетов. Примерно 24% опрошенных полагают, что дополнительные средства им принесет собственный бизнес. Еще 19% надеются на помощь детей и родственников.

Опрос проводился в августе, в нем приняли участие 4,4 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет из всех регионов России.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 90, комментариев: 0
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