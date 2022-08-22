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Доля счастливых россиян сократилась за год

83% россиян считают себя счастливыми

Доля счастливых россиян сократилась за год
pixabay.com

83% россиян считают себя счастливыми, следует из результатов опроса Центра исследований гражданского общества Высшей школы экономики (ВШЭ). Доля счастливых людей в стране сократилась по сравнению с прошлым годом, но лишь на 1 п.п. – в 2021 году о счастье сообщили 84% респондентов. Безусловно счастливыми в этом году себя назвали 33% респондентов (в 2021 году – 30%), 50% считают, что «скорее счастливы, чем нет» (год назад – 54%).

Согласно результатам исследования, наиболее высокий уровень счастья зафиксирован у граждан в возрасте 31–40 лет (88% из них счастливы). А вот среди тех, кому за 65, счастливыми назвали себя 75%. Наиболее счастливыми также оказались семейные люди - 88% против 78% среди одиночек. Большинство россиян (93%), не испытывающих финансовых проблем, также назвали себя счастливыми. При этом 31% из тех, чей доход лишь с большим трудом позволяет удовлетворить основные потребности, назвали себя несчастливыми, пишут «Ведомости».

Участниками исследования стали 2003 человека. В сопроводительной записке к результатам исследования отмечается, что за последние четыре года общий уровень счастья почти не изменился «несмотря на пандемию и напряженную обстановку в мире». К примеру, в 2019 году была зафиксирована самая низкая доля счастливых граждан в России за последние четыре года – 79%.

По мнению социального психолога Алексей Рощина, высокий уровень счастья респондентов ВШЭ «показывает низкий уровень их запросов». А вот доктор психологических наук Екатерина Михайлова считает, что россияне «защищают свою идентичность», когда говорят об ощущении счастья. «То есть это декларация: нам трудно, а мы все равно себя хорошо чувствуем, и не такое видали», – поясняет она. Михайлова также полагает, что россиянам «свойственно магическое мышление»: «Сказать, что ты несчастлив, – это накаркать, вдруг станет хуже, уж лучше сказать, что все хорошо».


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Сегодня в 13:27, просмотров: 135, комментариев: 0
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