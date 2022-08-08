13% россиян используют физическое наказание при воспитании детей

20% россиян сталкивались в детстве с физическими наказаниями в виде шлепков, подзатыльников и щелчков. Сейчас этот метод используют 13% жителей страны. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного теме воспитания детей.

Наиболее распространенным методом воспитания были и сохраняются наставления и нравоучения. 62% опрошенных отметили, что были воспитаны именно на этом методе, 76% придерживаются его при воспитании собственных детей. Чаще всего этим методом пользуются родители в возрасте 45-59 лет (81%), жители Москвы (83%) и те, у кого есть высшее образование (85%).

Вторым по популярности методом стали ограничительные наказания. Родители сейчас чаще, чем раньше, отбирают у детей гаджеты, сокращают время просмотра телевизора и ограничивают в прогулках (31% против 27%). Чаще всего эту меру применяют родители несовершеннолетних детей (47%), родители с высшим образованием (40%) и хорошим материальным положением (35%).

Постановка детей в угол также вошла в тройку самых популярных методов воспитания. Причем раньше этот метод был более распространен, чем сейчас (30% против 19%). Мужчины в детстве сталкивались с таким способом наказания чаще, чем женщины (34% против 26%).