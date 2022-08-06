Продажи новых автомобилей сократились в четыре раза

Каждый четвертый новый автомобиль, купленный в России в июле, оказался китайским, выяснили эксперты агентства «Автостат».

«В июле 2022 года россияне купили 8642 новых легковых автомобиля китайских марок, что составляет 24,3% от общего объема рынка», - следует из сообщения агентства.

Китайские автоконцерны впервые обогнали южнокорейские по продажам на российском рынке. Доля корейских брендов в июле составила 21,2%, а у отечественных марок, которые остаются лидерами, этот показатель равен 30,9%.

Свыше 90% всех китайских автомобилей, которые приобрели россияне в июле, пришлось на четыре бренда: Chery (2577 штук), Geely (2323 штуки), Haval (2155 штук), Exeed (1012 штуки). Объемы остальных марок составили менее 200 автомобилей, уточнили в «Автостате».

Отмечается также, что в июле в России продали 35 583 новых легковых автомобиля. Эта цифра в четыре раза меньше показателей за аналогичный месяц 2021 года.