26 лесных пожаров потушили в ХМАО за неделю

26 лесных пожаров и один ландшафтный потушили пожарные в ХМАО за неделю с 4 по 11 июля. Лесные пожары охватили площадь 142 гектара, ландшафтный - 48 гектаров.

«По состоянию на утро 11 июля, проводятся работы по тушению 5 возгораний на землях Кондинского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств общей площадью 116,70 гектара. Причиной действующих возгораний стали грозы. В ликвидации участвуют 11 сотрудников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры», - сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Всего с начала сезона в ХМАО ликвидировали 62 лесных пожара площадью 2913,66 гектара и 53 ландшафтных возгорания площадью 5177,8 гектара.

В сургутских лесах на 11 июля установили повышенный класс пожарной опасности. Специалисты просят горожан, выезжающих на природу, соблюдать предельную осторожность.